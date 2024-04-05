Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
D.K. idaresindeki 05 DA 427 plakalı kamyonet, B.Y'nin kullandığı 02 AED 588 plakalı motosikletle Haydar Efendi Caddesinde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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