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        Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı

        6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, bayram namazı nedeniyle camileri ve konteyner camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:20 Güncelleme: 10.04.2024 - 08:20
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        Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı
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        6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, bayram namazı nedeniyle camileri ve konteyner camileri doldurdu.

        Gaziantep'te bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Hz. Amine Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

        İslam alemi ve tüm şehitlere dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.

        - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü: Kahramanmaraş

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da depremzedeler, konteyner mescit ve camilere akın etti.

        Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te abdestlerini alan ve Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Mescidine gelerek saf tutan bazı depremzedeler, bayram namazını burada eda etti.

        Mescide sığmayan vatandaşların bazıları da evlerinden getirdikleri seccadelerle avluda saf tuttu.

        Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

        Bir bayramı daha konteyner kentte geçirmenin burukluğunu yaşayan depremzedeler, namaz çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

        Öte yandan bazı afetzedeler de şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi başta olmak üzere depremde hasar görmeyen diğer cami ve konteyner mescitlerde bayram namazı için saf tuttu.

        - Şanlıurfa

        ⁠Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ni tercih etti.

        Kılınan bayram namazının ardından zulüm altındaki Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

        Namazı burada kılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Eyüpoğlu ve Abdurrahim Dusak burada vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bayram dolayısıyla kent merkezinde ve ilçelerdeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.

        - Malatya

        Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camii de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı kılındı.

        Caminin dolması dolayısıyla bazı vatandaşlar avluda namaz kıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da, bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Yeni Mezarlık Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

        İslam alemi ve tüm şehitler dualar eden cami cemaati daha sonra bayram namazını kıldı.

        Kılınan namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti.

        - Kilis

        Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde Müftü Alettin Bozkurt namaz öncesi vaaz verdi.

        Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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