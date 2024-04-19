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        Adıyamanlı çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:44
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        Adıyamanlı çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı.

        İlçe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        İlçelerde kalıcı konutların inşasının devam ettiğini belirten Varol, dağıtımı yapılan 6 bin 700 ceviz fidesinin hayırlı olmasını diledi.

        Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 4 milyon TL proje bedelinin yüzde 75’inin Bakanlıkça karşılandığı, 115 çiftçiye 360 bin fide dağıtımının yapılacağını dile getirdi.

        Törene, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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