Adıyamanlı çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı.
İlçe Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.
İlçelerde kalıcı konutların inşasının devam ettiğini belirten Varol, dağıtımı yapılan 6 bin 700 ceviz fidesinin hayırlı olmasını diledi.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 4 milyon TL proje bedelinin yüzde 75’inin Bakanlıkça karşılandığı, 115 çiftçiye 360 bin fide dağıtımının yapılacağını dile getirdi.
Törene, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.
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