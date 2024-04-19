Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından R.C. idaresindeki plakasız motosiklet Fatih Mahallesi'nde yakalandı.
Yapılan sorgulamada motosikletin plakasız, çekme belgeli olduğu, sürücüsünün ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
Sürücüye 20 bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
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