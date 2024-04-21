Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.
M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.T'ye (70) çarptı.
Kazada yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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