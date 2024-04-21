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        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:41
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        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        M.E.A. idaresindeki 34 GCP 369 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.T'ye (70) çarptı.

        Kazada yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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