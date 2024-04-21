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        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:38
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        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.Ç. ile A.H, yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerini yaraladı.

        Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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