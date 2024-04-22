Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği H.D, İ.H.K. S.O'yu durdurdu.

        Ekipler şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı