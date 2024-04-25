Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Şüphelinin üst aramasında av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada şüphelinin M.K.B. olduğunu belirledi.

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