Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir düğünde havaya ateş açılması ihbarı aldı.

        Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada şüphelinin M.K.B. olduğunu belirledi.

        Şüphelinin üst aramasında av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?

        Benzer Haberler

        SosyalBen Vakfı Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi kurdu
        SosyalBen Vakfı Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi kurdu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı