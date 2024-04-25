Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir düğünde havaya ateş açılması ihbarı aldı.
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada şüphelinin M.K.B. olduğunu belirledi.
Şüphelinin üst aramasında av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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