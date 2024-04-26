Adıyaman'da "huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "huzurlu sokaklar" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, 125 aracı denetleyerek 7 araca 31 bin 86 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamada, 557 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.