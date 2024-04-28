Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören

        Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in naaşı ise İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in naaşı ise İstanbul'a gönderildi.

        Şehitler Üçgül ve Özer'in cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Binası'na getirildi.

        Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

        Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Başsavcı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, diğer ilgililer ve silah arkadaşları katıldı.

        Üçgül'ün 17 yaşındaki kızı İrem, babasının tabutuna ve fotoğrafına sarılıp "İstediğin gibi biri olacağım, sana söz veriyorum baba, seni çok seviyorum." diyerek gözyaşı döktü.

        Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan duanın ardından Üçgül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

        Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Fukuşima'daki atık su tahliyesi ikinci kez denetlendi
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da polis memuru, tabancayla vurduğu 2 amiri şehit etti (3)
        Adıyaman'da polis memuru, tabancayla vurduğu 2 amiri şehit etti (3)
        Adıyaman'da meslektaşlarına ateş açtı; 3 polis yaralı
        Adıyaman'da meslektaşlarına ateş açtı; 3 polis yaralı
        Adıyaman'da polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere...
        Adıyaman'da polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Deprem bölgelerinde 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor
        Deprem bölgelerinde 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor
        Adıyaman'da "Çocuk Yaşam Merkezi" Açıldı
        Adıyaman'da "Çocuk Yaşam Merkezi" Açıldı