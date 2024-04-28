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        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:30
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        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı.

        Hasankendi yolu üzerinde M.A idaresindeki 02 AAU 861 plakalı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Fadime Nurgül A. (50) dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan Fadime Nurgül A. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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