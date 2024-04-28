Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da motosikletten düşen kişi ağır yaralandı.
Hasankendi yolu üzerinde M.A idaresindeki 02 AAU 861 plakalı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Fadime Nurgül A. (50) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Fadime Nurgül A. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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