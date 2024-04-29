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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:02
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        O.A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet Y.D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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