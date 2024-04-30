Adıyaman Valisi Varol, bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak sorunlarını dinledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Halk buluşmaları" kapsamında kendisine ulaşan bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak makamında ağırladı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan bedensel engelli 57 yaşındaki Sema Uladı, Valilik ekiplerine Vali Osman Varol'la görüşmek istediğini bildirdi.

Durumu öğrenen Vali Varol'un talimatlarıyla Uladı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı ve Valiliğe götürüldü.

Vali Varol, makamında ağırladığı Uladı'nın sorunlarını dinledi.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halk buluşmaları" kapsamında kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktaran Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir afetten çıktık kamu tarafında çok ciddi bir mesai ve yoğunluk var ama bir taraftan da vatandaşlarımızın da bizlere aktarmak istediği, bizimle görüşmek istediği çok önemli hususlar var. Elimizden geldiğince zaten sokakta vatandaşlarımızın içinde esnaf gezilerinde sürekli olarak vatandaşlarımızı dinleme imkanı buluyoruz. Özellikle bir günün belirli periyodunu, hatta eğer bizle görüşme talebi çoksa günün tamamını da vatandaşlarımıza ayırıyoruz."