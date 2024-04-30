Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Varol, bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak sorunlarını dinledi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, "Halk buluşmaları" kapsamında kendisine ulaşan bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Valisi Varol, bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak sorunlarını dinledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Valisi Osman Varol, "Halk buluşmaları" kapsamında kendisine ulaşan bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak makamında ağırladı.

        Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan bedensel engelli 57 yaşındaki Sema Uladı, Valilik ekiplerine Vali Osman Varol'la görüşmek istediğini bildirdi.

        Durumu öğrenen Vali Varol'un talimatlarıyla Uladı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı ve Valiliğe götürüldü.

        Vali Varol, makamında ağırladığı Uladı'nın sorunlarını dinledi.

        Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halk buluşmaları" kapsamında kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

        Vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktaran Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Büyük bir afetten çıktık kamu tarafında çok ciddi bir mesai ve yoğunluk var ama bir taraftan da vatandaşlarımızın da bizlere aktarmak istediği, bizimle görüşmek istediği çok önemli hususlar var. Elimizden geldiğince zaten sokakta vatandaşlarımızın içinde esnaf gezilerinde sürekli olarak vatandaşlarımızı dinleme imkanı buluyoruz. Özellikle bir günün belirli periyodunu, hatta eğer bizle görüşme talebi çoksa günün tamamını da vatandaşlarımıza ayırıyoruz."

        Salı günleri Valilik kapılarını halk buluşmalarına açtıklarını belirten Varol, şöyle devam etti:

        "İlettikleri sıkıntıları, dertleri, talepleriyle ilgili de devletimizin sağladığı imkanlar ölçüsünde kuralların izin verdiği ölçüde yardımcı oluyoruz, yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

        Aslında biz Sema ablamızı evine gidip orada da ziyaret edebilirdik. Özellikle makama gelmek istediler çünkü burası da devletin sonuçta temsil edildiği bir yer. Vatandaşlarımız burada bir aidiyet hissediyorlar. Burada olmak, bulunmak istiyorlar. Özel durumları varsa, özel durumlarına uygun bir şekilde imkan sağlıyoruz."

        Sema Uladı ise Vali Varol'la görüşmek istediğini, ekiplerin kendisini evinden alarak makama götürdüklerin,i sorunları konuştukları söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da satranç turnuvası düzenlendi
        Adıyaman'da satranç turnuvası düzenlendi
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da yapay zekayla şarkı ve klip hazırlandı
        Adıyaman'da yapay zekayla şarkı ve klip hazırlandı
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı
        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı