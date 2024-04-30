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        Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da toz taşınımı etkili oluyor

        Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:54
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        Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da toz taşınımı etkili oluyor
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        Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerleri tozla kaplandı.

        Adıyaman'da ise toz taşınımının etkisinin yarın sabaha kadar süreceği belirtildi.

        Oto yıkamacı Erkan Altunbaş, toz taşınımı nedeniyle araçlarını yıkatmak isteyenlerin sıra oluşturduğunu belirtti.

        Malatya'da da toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

        Kentte toz taşınımı nedeniyle araçların üzerleri tozla kaplandı.

        Rüzgar nedeniyle toz taşınımı daha çok kentin yüksek kesimleri olan Beydağı'nda etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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