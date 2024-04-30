Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da toz taşınımı etkili oluyor

Rüzgar nedeniyle toz taşınımı daha çok kentin yüksek kesimleri olan Beydağı'nda etkisini gösterdi.

Adıyaman'da ise toz taşınımının etkisinin yarın sabaha kadar süreceği belirtildi.

Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

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