Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 01 HY 912 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde F.K. yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücülerle motosikletteki A.B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.