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        Adıyaman'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:23
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        Adıyaman'da bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Ali Y. ile eşi Esra Y. arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

        Bunun üzerine Ali Y. yanındaki bıçakla Esra Y.'yi bıçakladı.

        112 Acil Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı Ali Y. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Esra Y'nin cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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