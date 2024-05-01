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        Adıyaman'da sağanak etkili oluyor

        Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:11
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        Adıyaman'da sağanak etkili oluyor
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        Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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