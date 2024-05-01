Adıyaman'da sağanak etkili oluyor
Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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