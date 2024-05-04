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        Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

        Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:19
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        Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı
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        Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı.

        Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı. 3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz. Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık." dedi.

        Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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