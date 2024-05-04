Adıyaman'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

–Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerine "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman temizliği yapıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" kampanyası Gölbaşı Kaymakamlığının organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Ozan Köyünde düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.