Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il kırsalındaki bir evde ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 146 fişek, 3 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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