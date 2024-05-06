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        Adıyaman'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

        Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:02
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        Adıyaman'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
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        Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehir içi halk otobüsü, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ş'ye çarptı.

        Kazada yaya yaralandı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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