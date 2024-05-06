Adıyaman'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehir içi halk otobüsü, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ş'ye çarptı.
Kazada yaya yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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