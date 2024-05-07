22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde 22 yıl işçilik yaptıktan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Turan, halen işçi gibi çalışmalara destek veriyor.

2002 yılında belediyede işe başlayan Turan, park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştı, temizlik, ilaçlama yaptı, itfaiye aracı, kepçe gibi çeşitli araçlar kullandı.

Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den aday gösterildi ve 31 Mart'ta eski belediye başkanı olan rakibine 64 oy fark atarak 22 yıldır işçi olduğu belediyenin başkanı oldu.

Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, AA muhabirine, seçimler öncesi halkın kendisine başkanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.

İşçilik yaptığı dönemde belediyede her işe koşturduğunu ve bütün işlere hakim olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"2002 yılında belediye işçisi olarak girdim, 22 senedir kadrolu işçi olarak çalışıyordum. İlk işe başladığımda hemen hemen her şeyi öğrenmeye çalıştım. İş makinesi, vidanjör, itfaiye, çöp aracı gibi birçok aracı kullandım, hemen hemen her şeyi yapmaya başladım. Sonrasında ise halkın ısrarı üzerine aday olmak için çalışmalara başladım. Belediyede tüm işi yaptığım için belde halkı beni takdir etti. Onların ısrarıyla başkanlığa karar verdim ve aday oldum. Seçimlerde rakibime 64 oy fark attım. Rakibim daha önce de belediye başkanlığı yapmıştı, onun da bugünlere gelmemde emekleri var. Ben ona da teşekkür ederim."