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        22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde 22 yıl işçilik yaptıktan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Turan, halen işçi gibi çalışmalara destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:13
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        22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor
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        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde 22 yıl işçilik yaptıktan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Turan, halen işçi gibi çalışmalara destek veriyor.

        2002 yılında belediyede işe başlayan Turan, park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştı, temizlik, ilaçlama yaptı, itfaiye aracı, kepçe gibi çeşitli araçlar kullandı.

        Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den aday gösterildi ve 31 Mart'ta eski belediye başkanı olan rakibine 64 oy fark atarak 22 yıldır işçi olduğu belediyenin başkanı oldu.

        Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan, AA muhabirine, seçimler öncesi halkın kendisine başkanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.

        İşçilik yaptığı dönemde belediyede her işe koşturduğunu ve bütün işlere hakim olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

        "2002 yılında belediye işçisi olarak girdim, 22 senedir kadrolu işçi olarak çalışıyordum. İlk işe başladığımda hemen hemen her şeyi öğrenmeye çalıştım. İş makinesi, vidanjör, itfaiye, çöp aracı gibi birçok aracı kullandım, hemen hemen her şeyi yapmaya başladım. Sonrasında ise halkın ısrarı üzerine aday olmak için çalışmalara başladım. Belediyede tüm işi yaptığım için belde halkı beni takdir etti. Onların ısrarıyla başkanlığa karar verdim ve aday oldum. Seçimlerde rakibime 64 oy fark attım. Rakibim daha önce de belediye başkanlığı yapmıştı, onun da bugünlere gelmemde emekleri var. Ben ona da teşekkür ederim."

        Beldesindeki sorunların çözümü için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Turan, "Bundan sonra gece gündüz demeden beldem için elimden geleni, imkanlar doğrultusunda yapacağım. Beldemizde ilk olarak eğitim işlerini ve alt yapı-araç gereç temini için çalışacağım." dedi.

        - İşçi gibi çalışmaya devam ediyor

        Başkanlık makamına alışamadığını ve halen adeta işçi olarak görev yaptığını ifade eden Turan, "Dün akşam şiddetli bir yağmur vardı burada. Başkan olduğumu unutup hemen kalktım, kazma küreği elime aldım. Çünkü yağmur çok hızlı ve kuvvetli yağıyordu. Onun için hemen bölgeye giderek belediyenin önünde yağmur suyu ızgaraları var onları temizledim. Mezarlığın orada yağmur suyu ızgaraları vardı, onları da temizledim." diye konuştu.

        Belediyede işçi sayısının kısıtlı olduğunu, o yüzden eski görevlerinden kopamayacağını dile getiren Turan, "İşçi sıkıntısı dolayısıyla ve hemen hemen her şeye ben hakim olduğum için bundan sonraki süreçte hem başkanlık hem de işçilik yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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