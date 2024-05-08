Adıyaman'da Trafik Haftası kapsamında sürücüler uyarıldı

Ekipler, okullarda öğrencilere yönelik mesleki tanıtım, trafikte saygı, emniyet kemeri ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çelikhan ilçesinde de hafta kapsamında çeşitli etkinlikler ile bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.

Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin can güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, büyük araçların devrilmesi veya çarpması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların önlenmesinde emniyet kemerinin rolüne dikkati çekti.

Bu kapsamda ekipler, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Karayolları Kavşağı'nda denetim yaptı.

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