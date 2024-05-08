Adıyaman'da Trafik Haftası kapsamında sürücüler uyarıldı
Adıyaman ve Çelikhan ilçesinde "Trafik Haftası" kapsamında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Adıyaman ve Çelikhan ilçesinde "Trafik Haftası" kapsamında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen etkinliklerle, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılmasını hedefliyor.
Bu kapsamda ekipler, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Karayolları Kavşağı'nda denetim yaptı.
Ekipler, büyük araçların devrilmesi veya çarpması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların önlenmesinde emniyet kemerinin rolüne dikkati çekti.
Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin can güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan ekipler kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.
Çelikhan ilçesinde de hafta kapsamında çeşitli etkinlikler ile bilgilendirici faaliyetler düzenlendi.
Ekipler, okullarda öğrencilere yönelik mesleki tanıtım, trafikte saygı, emniyet kemeri ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
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