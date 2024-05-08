Adıyaman'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

Ekipler, 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesti.

Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.