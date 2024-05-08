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        Adıyaman'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza

        Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:58
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        Adıyaman'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza
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        Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında, koruma altında bulunan salep soğanı toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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