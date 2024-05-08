Adıyaman'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza
Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.
Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında, koruma altında bulunan salep soğanı toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesti.
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