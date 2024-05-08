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        Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde asansör boşluna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:40
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        Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde asansör boşluna düşen kişi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir apartmanda oturan Ö.D. çağırdığı asansör gelmeden kapı açılınca, giriş kattan asansör boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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