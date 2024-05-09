Adıyaman'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Adıyaman'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.
Araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, ülkeye yasa dışı yoldan girenlerin barınmalarına imkan sağladığı belirlenen bir şüpheli hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli soruşturmaya başlandı.
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