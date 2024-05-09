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        Adıyaman'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Adıyaman'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:42
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        Adıyaman'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Adıyaman'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bir aracı durdurdu.

        Araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan, ülkeye yasa dışı yoldan girenlerin barınmalarına imkan sağladığı belirlenen bir şüpheli hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli soruşturmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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