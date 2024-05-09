Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Kaya, Adıyaman'da konuştu:

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "2024'ün ilk 4 aylık rakamlarına baktığımız zaman hazır giyim ihracatını yüzde 13,8 düşüş ile kapattık. Toplam 5,7 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu yılı geçen yıla göre yüzde 10 düşüşle kapatacağız gibi gözüküyor." dedi.

Kaya ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayı itibarıyla alım gruplarının temaslarının artmaya başladığını ve pozitif yönde bir gelişme yaşandığını belirtti.

Salgın döneminde biriken stokların erimesi nedeniyle yeni ürün beklentisinin arttığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Pandemi döneminde biriken stokların erimesi, tüketicilerin yeni ürün beklentisi ve ihracat pazarlarımızdaki hazır giyim harcamalarının yeniden artmasıyla birlikte alım gruplarının temaslarında moral verici bir hareketlilik başladı. 2024'ün ilk 4 aylık rakamlarına baktığımız zaman hazır giyim ihracatını yüzde 13,8 düşüş ile kapattık. Toplam 5,7 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu yılı geçen yıla göre yüzde 10 düşüşle kapatacağız gibi gözüküyor. Ama bu son zamanlara baktığınız zaman özellikle bir aydır moral ve motivasyonumuz daha iyi."