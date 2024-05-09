Adıyaman'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
–Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
–Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asfalt Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler adrese yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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