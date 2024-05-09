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        Adıyaman'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı

        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:14
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        Adıyaman'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asfalt Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler adrese yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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