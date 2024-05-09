Adıyaman'da bir kişi araçta ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi park halindeki otomobil içerisinde ölü bulundu.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde 02 LC 178 plakalı park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Ahmet Kızıl olduğu tespit edildi.

Kızıl'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.