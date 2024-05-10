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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 00:03 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:03
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 38 HA 204 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında A.Ö. idaresindeki 80 ADN 844 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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