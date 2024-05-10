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        Adıyaman'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:21
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        Adıyaman'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Balıkesir Çarşısı önünde toplanan engelli vatandaşlarla aileleri ellerindeki pankartlarla Demokrasi Parkı'na yürüdü.

        Vali Osman Varol da hafta kapsamında Altınşehir Mahallesi'ndeki Gün Işığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

        Vali Varol, burada depremlerde uzuvlarını kaybeden ve tedavi gören afetzedelerle bir araya geldi.

        Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde Engelliler Haftası kapsamında etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

        Engelli vatandaşların kendilerinin için kıymetli olduğunu vurgulayan Varol, "Onların hayatın günlük akışında yer almaları için devletimizin yürüttüğü bir çok program var. Kent genelinde birçok yerde etkinliklerimiz devam ediyor. Depremlerden sonra ampute olan veya fiziksel hasarı olan vatandaşlarımız var Onların hayatlarını idame ettirmeleri için oluşturduğumuz bir alan var burası geçici barınma merkezi aslında burada özel tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlarımız kalıyorlar. Buradaki engelli arkadaşlarımız rahat bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar ve uzmanlarımız tarafından da fizik tedavileri yapılmaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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