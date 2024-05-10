Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.