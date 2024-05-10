Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

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