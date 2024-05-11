Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu
Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.
Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.
Yenipınar Camisi'nde Vakıflar Müdürlüğünce yapılan etkinlikte mevlit okutuldu, vatandaşlara ikram dağıtıldı.
Etkinliğe Vali Osman Varol, Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.