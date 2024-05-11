Adıyaman'da Vakıflar Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Etkinliğe Vali Osman Varol, Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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