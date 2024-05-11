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        Adıyaman'da restorasyonu tamamlanan tokalaşma anıtı ve yazıt Perre Antik Kenti'nde sergilenecek

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen tokalaşma anıtı ve yazıt, Perre Antik Kenti'nde sergilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:01
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        Adıyaman'da restorasyonu tamamlanan tokalaşma anıtı ve yazıt Perre Antik Kenti'nde sergilenecek
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen tokalaşma anıtı ve yazıt, Perre Antik Kenti'nde sergilenecek.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gerger ilçesindeki Kımıldağı mevkisinde tespit edilen eserlerin askeri helikopterlerle sarp kayalıklardan Perre Antik Kenti'ne getirildiğini anımsattı.

        Burada yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi eserlerin ayağa kaldırıldığını ifade eden Alkan, "Stelleri ayağa kaldırarak kaidelerine yerleştirdik. Ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

        - Köylüler bulmuştu

        Gerger ilçesine bağlı Onevler köyü Kımıldağı yakınlarında 26 Eylül 2023'te kabartma heykel gören köylüler, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirmiş, inceleme yapan ekipler, bölgenin kült (kutsal alan) alan olduğunu belirlemişti. Ekipler, alanda tokalaşma sahnesinin olduğu kabartma ile yazıtların yer aldığı steller bulmuştu. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle eserler askeri helikopterle halatlar yardımıyla Perre Antik Kenti'ne taşınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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