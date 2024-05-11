Adıyaman'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Fehmi. B. İdaresindeki 48 YU 176 plakalı otomobil, Kahta Çayı civarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Saadet B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadet B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
İlçedeki diğer kazada ise T. A. idaresindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunda havaalanı kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün eşi A.D.A. yaşamını yitirirken ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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