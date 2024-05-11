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        Adıyaman'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:02
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        Adıyaman'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Fehmi. B. İdaresindeki 48 YU 176 plakalı otomobil, Kahta Çayı civarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi Saadet B. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saadet B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        İlçedeki diğer kazada ise T. A. idaresindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunda havaalanı kavşağında şarampole devrildi.

        Kazada sürücünün eşi A.D.A. yaşamını yitirirken ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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