Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar sonucunda eşkalini belirledikleri şüpheli P.G'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
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