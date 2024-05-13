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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:01
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışmalar sonucunda eşkalini belirledikleri şüpheli P.G'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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