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        Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği büyükbaş hayvanlar telef oldu

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:19
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        Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği büyükbaş hayvanlar telef oldu
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Ş.Ö'ye ait 5 büyükbaş hayvana, ilçe kırsalında otlandığı esnada yıldırım isabet etti.

        Telef olan hayvanlar gömülmek üzere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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