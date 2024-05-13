Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği büyükbaş hayvanlar telef oldu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ş.Ö'ye ait 5 büyükbaş hayvana, ilçe kırsalında otlandığı esnada yıldırım isabet etti.
Telef olan hayvanlar gömülmek üzere kaldırıldı.
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