Şarkıcı Buray'dan depremzedelere moral konseri
Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral için konser düzenledi.
Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral için konser düzenledi.
Altınşehir Mahallesi'ndeki K-20 konteyner kentte düzenlenen etkinlikte sahne alan Buray, burada sevenleriyle buluştu.
Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Konsere, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve vatandaşlar katıldı.
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