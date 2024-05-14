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        Şarkıcı Buray'dan depremzedelere moral konseri

        Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral için konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:03
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        Şarkıcı Buray'dan depremzedelere moral konseri
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        Şarkıcı Buray Adıyaman'da depremzedelere moral için konser düzenledi.

        Altınşehir Mahallesi'ndeki K-20 konteyner kentte düzenlenen etkinlikte sahne alan Buray, burada sevenleriyle buluştu.

        Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

        Konsere, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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