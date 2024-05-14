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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:58
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.

        Altınşehir Mahallesi'nde ki bir öğrenci yurdunda çalışan S.A. elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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