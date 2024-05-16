Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ramazan Ç. idaresindeki 02 ACS 970 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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