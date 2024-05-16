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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:05
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        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ramazan Ç. idaresindeki 02 ACS 970 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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