Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Valisi Varol, Gerger ilçesinde köy tipi afet konutlarını inceledi

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Valisi Varol, Gerger ilçesinde köy tipi afet konutlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Vali Varol, ilçeye bağlı Çobanpınar ve Sutepe köylerinde yapımı devam eden kalıcı köy tipi afet evlerini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı.

        Varol'a, Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adıyaman'da partililerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Adıyaman'da partililerle buluştu
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
        Şarkıcı Buray'dan depremzedelere moral konseri
        Şarkıcı Buray'dan depremzedelere moral konseri
        Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği büyükbaş hayvanlar telef oldu
        Adıyaman'da yıldırımın isabet ettiği büyükbaş hayvanlar telef oldu
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı