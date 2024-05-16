Adıyaman Valisi Varol, Gerger ilçesinde köy tipi afet konutlarını inceledi

Varol'a, Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.

Vali Varol, ilçeye bağlı Çobanpınar ve Sutepe köylerinde yapımı devam eden kalıcı köy tipi afet evlerini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı.

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