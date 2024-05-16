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        Adıyaman'da yaşlı adam yaşadığı konteynerde ölü bulundu

        Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:46 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:46
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        Adıyaman'da yaşlı adam yaşadığı konteynerde ölü bulundu
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        Adıyaman'da bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        K20 konteyner kentte yaşayan Hasan Çetinkaya'dan (71) haber alamayan yakınları yaşadığı konteynere giderek kontrol etti.

        İçeri giren yakınları Çetinkaya'yı yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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