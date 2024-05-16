Adıyaman'da yaşlı adam yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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