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        Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu

        Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:50
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        Tharsa Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu
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        Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

        Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Kuyulu Köyü sınırlarındaki antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

        Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere, kentin bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

        Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı ve temizlik çalışmalarında oda mezar bulduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

        "Burada bu yıl kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. Kazı sırasında 1 ana mekan ve 3 arkosoliumdan oluşan oda mezar tespit ettik. Giriş kısmında bukranion olarak tabir ettiğimiz boğa kabartması bulunuyor. Orta kısımda girlant ve rozetler bulunmakta. Bu antik kentin, bulduğumuz bu tür oda mezarlarla turizm cazibesi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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