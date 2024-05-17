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        Adıyaman'da şüpheli paketten kıyafet çıktı

        Adıyaman'da çöpün yanına bırakılan ve fünyeyle patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:20
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        Adıyaman'da şüpheli paketten kıyafet çıktı
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        Adıyaman'da çöpün yanına bırakılan ve fünyeyle patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı.

        Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yanındaki çöpün yanında sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı.

        Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan çeşitli kıyafetler çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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