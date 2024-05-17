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        Adıyaman'da 40 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi

        Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 40 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:23
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        Adıyaman'da 40 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
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        Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 40 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

        Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 40 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

        Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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