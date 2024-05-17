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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:45
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        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

        M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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