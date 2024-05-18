Adıyaman'da gençlik yürüyüşü düzenlendi

"Bugün gençlerimizle spor yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, sosyal kültürel spor aktivitelerle haftayı dolu dolu geçiyoruz. Adıyaman il genelinde yaklaşık 200'e yakın spor organizasyonu, gençlik faaliyetiyle, kültür sanat faaliyetiyle haftamıza gençlerimizi damga vuracak şekilde faaliyetlere devam ediyoruz. Gerek deprem sonrası iyileşme, rehabilitasyon gerekse de gençlerimizin bu anlamdaki aktivitelerin sergilenmesi konusunda bugün de gençlerimizle, yöneticilerimizle, ailelerimizle hep beraber Ali Dağı mesire alanında gençlerimiz halaylarla, sportif aktivite, uçurtma, yürüyüş ve çeşitli aktivitelerle 19 Mayıs gençlik haftasını kutlamaktayız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Etkinlik daha sonra çeşitli aktivitelerle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Ali Dağı girişinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

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