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        Adıyaman'da düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:06
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        Adıyaman'da düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, düğünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada darbedilen 5 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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