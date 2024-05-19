Adıyaman'da düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, düğünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada darbedilen 5 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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