Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kahta Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program ilçedeki farklı etkinliklerle devam etti.

Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

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