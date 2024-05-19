Adıyaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Adıyaman'ın Çelikhan, Besni ve Kahta ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Çelikhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abubekir Zorlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program ilçedeki farklı etkinliklerle devam etti.
Besni Hükümet Konağı bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel Atatrük Anıtı'na çelenk sundu.
Program çeşitli etkinliklerle ilçede devam etti.
Kahta Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program çeşitli etkinliklerle sürdü.
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