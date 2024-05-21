Adıyaman'da son yağışların tahıl ve baklagil üretimini artırması bekleniyor

Tahıl ve baklagil üretiminin yoğun yapıldığı Adıyaman'da yaşanan ilkbahar yağışlarının verimi artırması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, bu yıl yağışların aralıklarla etkili olmasının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kentte daha çok tahıl ve baklagil grubundan 4 ana ürün üretildiğini anlatan Kıyas, "İlimizde en çok ekimi yapılan tahıl ve baklagil gruplarımızdan arpa, buğday, nohut ve mercimek yetiştirilmektedir. Bu grup içerisinde de buğday ile arpa başı çekiyor. Bu 2 grupta 1 milyon 150 bin dekar alanda 434 bin ton üretim miktarı bulunmaktadır." dedi.

Adıyamanlı çiftçilerin bu yıl önceki yıllara oranla nohuta daha fazla alan ayırdığını aktaran Kıyas, "Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 oranında daha fazla ekim görüldü. Geçen yıl 150 bin dekar alanda 22 bin ton ürün rekoltesi elde ettik. Bu yıl daha fazla olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu yıl yağışların aralıklarla yağması sebebiyle verimin arttığını dile getiren Kıyas, şöyle konuştu: "Ürünlerimizin geçen yıla göre verimleri şu an çok yüksek. Bunun en büyük sebebi bu yıl özellikle ürünlerin ihtiyaç duyduğu dönemlerde yağış rejimi çok düzenli olarak gitti. Yağmur yağdı bir hafta, arkasından bir hafta güneş açtı. Halen de yağış aralıklarla devam ediyor. Çok düzenli bir yağış olması sebebiyle riskli dönem olmadı."

Bazı kesimlerde dolu yağışının olduğunu ancak ürünlerde zarar oluşmadığını vurgulayan Kıyas, şunları kaydetti: "Çok lokal yerlerde ve sınırlı günlerde şiddetli yağış ve dolu çok küçük alanlarda hasara yol açsa da bu genel olarak verimimizde bir azalmaya sebep olmadı. Kent geneline bakacak olursak verimiz geçen yıla göre yüzde 20 oranında buğday, arpa, mercimek, hepsinde bir artış gözlemlemekteyiz. Bakanlığımızca uygulanan TAKE projesi kapsamında çiftçilerimize nohut dağıtımı da gerçekleştirdik. Şu anda artık yavaş yavaş hasat mevsimine yaklaşıyoruz. Bu 4 ürünümüzde de inşallah aksi bir şey çıkmazsa Adıyaman'da özellikle mayıs ayının sonunda bölgesel de olsa bir dolu yağışı meydana geliyor. İnşallah bu da olmazsa sorunsuz bir şekilde sezonu tamamlamış olacağız."